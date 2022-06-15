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***OHB* *OTF* *OKP* *OYL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

15.06.2022 15:57
***OHB* *OTF* *OKP* *OYL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***OHB******OTF******OKP******OYL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [OHB, OKP, OYL, OTF]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 16/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
 
 
                                                                      
 
 
    Fon Kodu
    Eski Fon Ünvanı
    Yeni Fon Ünvanı

    OHB
    OYAK Portföy  Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
    OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL)  Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

    OKP
    OYAK Portföy  Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
     OYAK Portföy  Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

    OYL
    OYAK Portföy  Birinci Para Piyasası Fonu
    OYAK Portföy  Birinci Para Piyasası (TL) Fonu

    OTF
    OYAK Portföy  Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu
    OYAK Portföy  Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu

 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037450


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YGGYO 20,36 5.379.917 % 9,94  
UFUK 67,00 1.438.758 % 9,93  
MZHLD 105,80 5.748.402 % 9,92  
GLYHO 3,55 218.146.736 % 9,91  
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Frank 17,2179 17,3216 % 0,25  
Riyal 4,5932 4,6163 % 0,09  
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Altın Ons 1.822 1.822 13,82  
Altın Gr. 1.014 1.014 9,68  
Cumhuriyet 6.749 6.851 35,00  
Tam 6.724 6.829 41,00  
Yarım 3.301 3.340 20,00  
Çeyrek 1.654 1.670 10,00  
Gümüş.Ons 21,52 21,55 0,48  
Gümüş Gr. 11,97 11,98 0,28  
B. Petrol 121 121 -0,51  
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