***OHB* *OTF* *OKP* *OYL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
15.06.2022 15:57
***OHB******OTF******OKP******OYL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [OHB, OKP, OYL, OTF]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 16/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
Fon Kodu
Eski Fon Ünvanı
Yeni Fon Ünvanı
OHB
OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
OKP
OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
OYL
OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
OYAK Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu
OTF
OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu
OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037450
BIST
17:002.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 20,22
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.531
En Düşük
2.502
17:0017,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0277
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
17:0018,0436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0345
|Açılış
|: 18,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
17:001.013,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,68
|Açılış
|: 1.013,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler16:59
|TETMT
|243,40
|9.159.916
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.379.917
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.438.758
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|GLYHO
|3,55
|218.146.736
|% 9,91
|
|TSGYO
|4,45
|5.022.114
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|9.041.183
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|48,18
|4.131.254.018
|% 2,82
|
|EREGL
|30,08
|2.526.194.505
|% -1,12
|
|SASA
|44,96
|1.719.799.452
|% 0,90
|
|SISE
|21,80
|1.716.677.130
|% -0,64
|
|AKBNK
|8,69
|949.459.012
|% 3,08
|
|MARTI
|1,53
|360.659.941
|% 9,29
|
|TSKB
|2,10
|426.732.189
|% -4,55
|
|YKBNK
|4,70
|715.463.724
|% 1,73
|
|ISCTR
|4,79
|629.670.462
|% -0,21
|
|DOHOL
|4,14
|530.014.525
|% 2,73
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2756
|17,2883
|% 0,14
|
|Euro
|18,0220
|18,0468
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,8139
|20,9182
|% 0,76
|
|Frank
|17,2179
|17,3216
|% 0,25
|
|Riyal
|4,5932
|4,6163
|% 0,09
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|13,82
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|9,68
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|35,00
|
|Tam
|6.724
|6.829
|41,00
|
|Yarım
|3.301
|3.340
|20,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|0,28
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,51
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14ARENA
Yüzde 4.06 oranında artışla 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 680, 154 adet işlem
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17:13KRTEK
Yüzde 6.09 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 042, 872 adet işlem
-
17:12RAYSG
Yüzde 8.67 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 474, 241 adet işlem
-
17:11XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 27, 725.00 milyon TL de
-
17:10TAVHL
Yüzde 4.07 oranında artışla 50.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 130, 690 adet işlem