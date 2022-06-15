***OHB* *OTF* *OKP* *OYL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***OHB******OTF******OKP******OYL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [OHB, OKP, OYL, OTF]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOyak Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 16/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.Fon KoduEski Fon ÜnvanıYeni Fon ÜnvanıOHBOYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)OKPOYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuOYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuOYLOYAK Portföy Birinci Para Piyasası FonuOYAK Portföy Birinci Para Piyasası (TL) FonuOTFOYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım FonuOYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037450BIST