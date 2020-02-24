***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar









***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )Özet Bilgi Birincil Piyasa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler OLMIPİlgili Şirket Ünvanı OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan PaylarMevcut Sermaye (TL) 82.102.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 247.102.500Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 165.000.000Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)OLMIP, TRAOLMKS91D2 48.688,143Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 25.02.2020Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 26.02.2020Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.Satılacak Payların Niteliği Kaydi PayBaşvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.Ek AçıklamalarEklenen DökümanlarEK: 1 DUYURU OLMIP.pdfEK: 2 ANNOUNCEMENT OLMIP.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821124BIST