***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.02.2020 09:19
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [OLMIP]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 13/02/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817102
BIST
10:43122.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 419,56
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.700
En Düşük
122.125
10:435,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0104
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9897
En Düşük
5,9768
10:436,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6121
En Düşük
6,6009
10:43300,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,49
|Açılış
|: 300,51
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,74
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,08
|12.982.104
|% 7,77
|
|GEDIK
|10,99
|2.954.401
|% 7,64
|
|RYGYO
|10,03
|1.747.938
|% 7,50
|
|ARMDA
|24,62
|17.234
|% 6,49
|
|DOKTA
|75,30
|4.925.661
|% -14,96
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|MARKA
|1,54
|1.773.917
|% -0,65
|
|CRFSA
|7,47
|680.739
|% -0,53
|
|IHLGM
|1,21
|32.928.719
|% 0,83
|
|FONET
|10,09
|12.608.967
|% 3,91
|
|BERA
|4,53
|8.299.012
|% 1,34
|
|SMART
|10,70
|6.156.533
|% 1,13
|
|KFEIN
|16,42
|6.152.444
|% -0,12
|
|SMART
|10,70
|6.156.533
|% 1,13
|
|PEKGY
|3,12
|1.283.710
|% 0,00
|
|KFEIN
|16,42
|6.152.444
|% -0,12
|
|PAPIL
|10,55
|3.734.531
|% 1,25
|
|DERAS
|4,00
|1.211.778
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7656
|7,8045
|% -0,05
|
|Frank
|6,1525
|6,1895
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5905
|1,5985
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.562
|6,17
|
|Altın Gr.
|300
|301
|1,50
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|54,19
|54,19
|0,23
|