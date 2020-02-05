***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.02.2020 09:20
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [OLMIP]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E %200,9683 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 3,605 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817103
BIST
10:41122.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 432,54
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.700
En Düşük
122.125
10:415,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0105
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9898
En Düşük
5,9768
10:416,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6121
En Düşük
6,6009
10:41300,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,53
|Açılış
|: 300,55
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,74
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|26,70
|2.231.119
|% 14,99
|
|TEKTU
|1,84
|174.316.771
|% 12,88
|
|CELHA
|12,13
|7.862.677
|% 11,59
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|KERVN
|0,60
|612.204
|% 9,09
|
|DOKTA
|75,30
|5.254.572
|% -14,96
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|BEYAZ
|4,18
|365.834
|% -8,13
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|ISFIN
|4,59
|268.485.205
|% 3,61
|
|THYAO
|14,45
|218.401.798
|% 0,42
|
|TEKTU
|1,84
|174.316.771
|% 12,88
|
|PETKM
|4,25
|101.663.716
|% 0,24
|
|HALKB
|7,45
|100.167.982
|% 0,54
|
|TEKTU
|1,84
|174.316.771
|% 12,88
|
|IHLAS
|0,93
|72.591.820
|% 3,33
|
|ISFIN
|4,59
|268.485.205
|% 3,61
|
|IHLGM
|1,21
|33.341.005
|% 0,83
|
|PETKM
|4,25
|101.663.716
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7659
|7,8048
|% -0,05
|
|Frank
|6,1542
|6,1913
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5909
|1,5988
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|5,63
|
|Altın Gr.
|300
|300
|1,47
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|54,30
|54,30
|0,34
|