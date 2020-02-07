***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.02.2020 09:45
.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 13/02/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817533
BIST
10:42122.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 261,58
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
122.418
10:425,9874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9905
En Düşük
5,9771
10:426,5695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0091
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5817
En Düşük
6,5665
10:42301,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,16
|Açılış
|: 301,75
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.171.449
|% 19,97
|
|ARENA
|12,77
|14.021.385
|% 15,99
|
|AYCES
|11,40
|3.462.761
|% 13,10
|
|LINK
|33,36
|12.777.310
|% 13,01
|
|SAFKR
|3,09
|1.624.846
|% 9,57
|
|DOKTA
|58,00
|8.307.583
|% -9,45
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|UFUK
|4,80
|18.648
|% -3,81
|
|KRDMD
|2,96
|179.918.592
|% 0,68
|
|THYAO
|14,72
|159.553.558
|% -0,14
|
|SISE
|5,64
|115.928.676
|% 0,89
|
|ADESE
|2,29
|79.896.958
|% -0,43
|
|GUBRF
|11,76
|70.198.896
|% 9,40
|
|KRDMD
|2,96
|179.918.592
|% 0,68
|
|IHLGM
|1,22
|42.281.111
|% 3,39
|
|ADESE
|2,29
|79.896.958
|% -0,43
|
|TSKB
|1,40
|36.385.094
|% 1,45
|
|TEKTU
|1,70
|38.163.080
|% -3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7255
|7,7643
|% 0,11
|
|Frank
|6,1174
|6,1543
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|0,27
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,01
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|0,09
|
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