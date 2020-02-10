***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.02.2020 09:13
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 13/02/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817841
BIST
10:21120.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -632,79
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.698
En Düşük
120.082
10:215,9915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0248
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
10:216,5691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0195
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
10:21303,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,72
|Açılış
|: 303,03
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|30.889.741
|% 19,92
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|AYCES
|12,99
|4.235.539
|% 12,08
|
|ADANA
|10,81
|1.388.562
|% 11,67
|
|ALCTL
|18,02
|3.231.407
|% 9,34
|
|QNBFL
|122,40
|612
|% -15,00
|
|GYHOL
|26,12
|303.272
|% -10,55
|
|LINK
|29,98
|839.431
|% -9,97
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|THYAO
|14,37
|102.911.539
|% -0,69
|
|GUSGR
|2,86
|86.343.803
|% 1,06
|
|ODAS
|2,24
|65.895.284
|% 0,45
|
|KRDMD
|2,90
|59.800.580
|% -1,02
|
|TSPOR
|3,32
|57.114.716
|% 4,73
|
|IHLGM
|1,28
|56.777.407
|% 4,07
|
|GUSGR
|2,86
|86.343.803
|% 1,06
|
|ODAS
|2,24
|65.895.284
|% 0,45
|
|IEYHO
|0,73
|21.027.218
|% 1,39
|
|IHLAS
|0,89
|23.742.939
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7109
|7,7496
|% -0,23
|
|Frank
|6,1104
|6,1472
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5942
|1,6022
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,91
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|