***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.02.2020 09:18
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.BE (Kaydi Pay, Miktar: 48.688,143 TL nominal, Aracı: TBY Kapanış Tarihi : 26.02.2020) Maximum Emir Değeri: 100.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821373
BIST
14:46114.770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -19,36
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
14:466,1428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
14:466,6576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
14:46324,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,41
|Açılış
|: 324,76
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,90
|32.677.719
|% 17,30
|
|OYAYO
|2,56
|35.725.775
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,11
|126.039.489
|% 14,17
|
|MIPAZ
|3,32
|173.544.711
|% 12,93
|
|ALGYO
|16,60
|144.307.697
|% 12,78
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,65
|7.745.266
|% -6,40
|
|TURGG
|49,82
|4.156.768
|% -5,82
|
|THYAO
|13,63
|2.138.694.928
|% -1,66
|
|ASELS
|29,18
|1.009.173.448
|% 1,96
|
|KRDMD
|2,83
|491.095.103
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|346.883.735
|% 0,92
|
|IPEKE
|10,51
|277.825.992
|% 1,06
|
|KRDMD
|2,83
|491.095.103
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|346.883.735
|% 0,92
|
|THYAO
|13,63
|2.138.694.928
|% -1,66
|
|CEMAS
|1,31
|135.311.670
|% 0,77
|
|IHLGM
|1,26
|114.997.694
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9352
|7,9750
|% 0,70
|
|Frank
|6,2475
|6,2851
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6314
|1,6396
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-14,68
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|2.155
|2.188
|-47,00
|
|Tam
|2.141
|2.195
|-58,62
|
|Yarım
|1.035
|1.062
|-28,36
|
|Çeyrek
|519
|531
|-14,18
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,74
|55,74
|-0,03
|
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