***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
14.06.2021 18:29
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler [OLMIP]
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Türkçe
Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
ALT PAZAR
Şirketin Eski Unvanı
MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Eski Bülten Adı
MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ
Yeni Bülten Adı
MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ
Eski Kod
OLMIP
Yeni Kod
OLMK
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/07/2021
Açıklamalar
Borsamız Alt Pazar'da işlem görmekte olan "MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş."nin mevcut "OLMIP" işlem kodu 01/07/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "OLMK" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942266
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
18:058,4060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
18:0510,1964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0332
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
18:05503,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -3,03
|Açılış
|: 503,73
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|AEFES
|23,40
|39.611.885
|% -0,51
|
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|AEFES
|23,40
|39.611.885
|% -0,51
|
|AFYON
|4,14
|14.759.185
|% -0,48
|
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|AFYON
|4,14
|14.759.185
|% -0,48
|
|AGYO
|2,26
|6.209.024
|% 1,35
|
|AEFES
|23,40
|39.611.885
|% -0,51
|
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4039
|8,4060
|% 0,14
|
|Euro
|10,1908
|10,1964
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,8237
|11,8830
|% 0,14
|
|Frank
|9,3059
|9,3619
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2336
|2,2448
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-13,04
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,01
|
|B. Petrol
|73,37
|73,37
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
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17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
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17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
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17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem