Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği

14.06.2021 18:29



***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )

İlgili Şirketler [OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kod Değişikliği

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Pazar
ALT PAZAR
Şirketin Eski Unvanı
MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Eski Bülten Adı
MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ
Yeni Bülten Adı
MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ
Eski Kod
OLMIP
Yeni Kod
OLMK
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/07/2021
Açıklamalar

Borsamız Alt Pazar'da işlem görmekte olan "MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş."nin mevcut "OLMIP" işlem kodu 01/07/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "OLMK" olarak değiştirilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942266


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.454
Değişim :  -0,45% |  -6,61
Açılış :  1.467  
Önceki Kapanış :  1.461  
En Yüksek
1.469 En Düşük
1.451
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADEL 24,18 4.575.240 % 1,85  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4039 8,4060 % 0,14  
Euro 10,1908 10,1964 % 0,33  
Sterlin 11,8237 11,8830 % 0,14  
Frank 9,3059 9,3619 % -0,05  
Riyal 2,2336 2,2448 % 0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.865 -13,04  
Altın Gr. 504 504 -2,57  
Cumhuriyet 3.331 3.382 -24,00  
Tam 3.318 3.404 -17,60  
Yarım 1.604 1.647 -8,51  
Çeyrek 804 823 -4,26  
Gümüş.Ons 27,93 27,95 0,00  
Gümüş Gr. 7,55 7,56 0,01  
B. Petrol 73,37 73,37 0,68  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru