***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [OLMIP]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarALT PAZARŞirketin Eski UnvanıMONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.Şirketin Yeni UnvanıMONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.Eski Bülten AdıMONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJYeni Bülten AdıMONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJEski KodOLMIPYeni KodOLMKKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi01/07/2021AçıklamalarBorsamız Alt Pazar'da işlem görmekte olan "MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş."nin mevcut "OLMIP" işlem kodu 01/07/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "OLMK" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942266BIST