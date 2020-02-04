***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [OLMIP]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıOLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi04/02/2020Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarOLMIP.E paylarının işlem sırası Pay Piyasası Yönergesinin 30-(1)-a maddesi uyarınca geçici olarak işleme kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816889BIST