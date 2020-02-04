***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
04.02.2020 09:55
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
04/02/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
-
Açıklamalar
OLMIP.E paylarının işlem sırası Pay Piyasası Yönergesinin 30-(1)-a maddesi uyarınca geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816889
BIST
11:17120.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.183,23
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
11:175,9810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 5,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9765
11:176,6130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0069
|Açılış
|: 6,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6104
11:17302,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,83
|Açılış
|: 302,61
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
302,20
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|88,55
|17.832.516
|% 15,00
|
|CELHA
|11,44
|8.420.349
|% 14,86
|
|BURVA
|16,80
|177.752
|% 12,22
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|POLTK
|84,00
|61.060
|% 9,23
|
|BEYAZ
|3,87
|1.036.957
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,15
|428.438.317
|% 2,24
|
|HALKB
|7,33
|398.572.958
|% 6,54
|
|PETKM
|4,18
|346.523.759
|% 1,70
|
|ASELS
|23,82
|197.405.304
|% 1,88
|
|SISE
|5,56
|159.614.561
|% -0,36
|
|PETKM
|4,18
|346.523.759
|% 1,70
|
|HALKB
|7,33
|398.572.958
|% 6,54
|
|KRDMD
|2,87
|145.297.759
|% 1,77
|
|ODAS
|2,18
|95.576.099
|% -0,46
|
|TSKB
|1,39
|57.520.604
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7350
|7,7738
|% -0,21
|
|Frank
|6,1545
|6,1916
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5907
|1,5987
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.571
|-5,82
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|0,28
|