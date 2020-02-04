***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [OLMIP]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıOLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi04/02/2020Sıra Açma Başlangıç Tarihi04/02/2020Sıra Açma Saati10:30AçıklamalarOLMIP.E paylarının işlem sırası, şirketin "Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim"ini yenilemesi üzerine saat 10:30'da işleme açılacak, sırada 10:30-10:40 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 10:45'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816894BIST