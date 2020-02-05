***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2020 10:00
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817111
BIST
15:10122.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 61,36
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
15:105,9843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
15:106,5970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0079
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
15:10299,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,15
|Açılış
|: 299,17
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,86
|544.933.181
|% 14,11
|
|TSGYO
|2,20
|42.901.403
|% 13,99
|
|DITAS
|13,93
|27.567.358
|% 11,98
|
|HUBVC
|39,10
|4.260.623
|% 10,76
|
|DZGYO
|6,20
|39.829.279
|% 9,93
|
|DOKTA
|75,30
|8.361.676
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|BEYAZ
|4,22
|1.887.106
|% -7,25
|
|IHEVA
|3,10
|316.366
|% -6,34
|
|THYAO
|14,53
|2.194.782.762
|% 0,97
|
|ISFIN
|4,51
|608.124.333
|% 1,81
|
|TEKTU
|1,86
|544.933.181
|% 14,11
|
|ODAS
|2,22
|519.496.802
|% 1,83
|
|ASELS
|24,30
|444.797.168
|% -1,14
|
|TEKTU
|1,86
|544.933.181
|% 14,11
|
|ODAS
|2,22
|519.496.802
|% 1,83
|
|IHLAS
|0,89
|187.059.048
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,74
|353.906.632
|% 1,16
|
|THYAO
|14,53
|2.194.782.762
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7832
|7,8222
|% 0,18
|
|Frank
|6,1321
|6,1691
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5897
|1,5976
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.555
|-0,80
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.980
|2.010
|-7,00
|
|Tam
|1.972
|2.021
|-8,47
|
|Yarım
|953
|978
|-4,10
|
|Çeyrek
|478
|489
|-2,04
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,33
|55,33
|1,37
|