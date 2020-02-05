***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2020 12:51
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817149
BIST
14:05123.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 966,44
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
14:055,9813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
14:056,5894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0155
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
14:05298,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,68
|Açılış
|: 298,34
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,89
|496.559.673
|% 15,95
|
|DITAS
|14,29
|23.345.716
|% 14,87
|
|DZGYO
|6,46
|13.118.743
|% 14,54
|
|TSGYO
|2,17
|36.418.790
|% 12,44
|
|GYHOL
|25,94
|9.574.639
|% 11,71
|
|DOKTA
|75,30
|8.033.518
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|IHEVA
|3,05
|135.712
|% -7,85
|
|QNBFB
|54,00
|681.426
|% -5,68
|
|THYAO
|14,70
|1.694.402.026
|% 2,15
|
|ISFIN
|4,55
|556.670.499
|% 2,71
|
|TEKTU
|1,89
|496.559.673
|% 15,95
|
|ODAS
|2,23
|404.123.895
|% 2,29
|
|ASELS
|24,62
|317.001.719
|% 0,16
|
|TEKTU
|1,89
|496.559.673
|% 15,95
|
|IHLAS
|0,91
|171.535.134
|% 1,11
|
|ODAS
|2,23
|404.123.895
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,75
|234.101.438
|% 1,74
|
|IHLGM
|1,21
|159.428.540
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7787
|7,8177
|% 0,12
|
|Frank
|6,1202
|6,1570
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5887
|1,5966
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-3,95
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|-9,00
|
|Tam
|1.970
|2.019
|-10,30
|
|Yarım
|952
|977
|-4,98
|
|Çeyrek
|478
|488
|-2,49
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,36
|55,36
|1,40
|