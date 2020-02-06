***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2020 14:27
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817341
BIST
14:40123.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.112,68
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
14:405,9873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0069
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
14:406,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
14:40301,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,74
|Açılış
|: 301,23
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,20
|13.079.681
|% 13,11
|
|ARSAN
|5,11
|14.546.748
|% 12,31
|
|CEOEM
|8,47
|40.795.684
|% 11,74
|
|LINK
|27,10
|11.589.262
|% 10,16
|
|IZTAR
|3,35
|1.144.697
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.612.932
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,21
|35.461
|% -7,47
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,84
|1.218.172.195
|% 1,57
|
|ODAS
|2,27
|600.269.410
|% 2,25
|
|SASA
|9,64
|496.741.817
|% 1,90
|
|SISE
|5,62
|479.582.332
|% 2,00
|
|YKBNK
|3,14
|377.226.646
|% 4,67
|
|ODAS
|2,27
|600.269.410
|% 2,25
|
|CEMAS
|1,25
|168.236.073
|% 2,46
|
|TEKTU
|1,76
|235.076.739
|% 4,14
|
|YKBNK
|3,14
|377.226.646
|% 4,67
|
|IEYHO
|0,71
|88.015.689
|% -4,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7334
|7,7721
|% -0,17
|
|Frank
|6,1188
|6,1556
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5912
|1,5992
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|8,04
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,21
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.027
|15,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|13,63
|
|Yarım
|961
|986
|6,59
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|-0,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:53CEOEM
Yüzde 11.74 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 857, 477 adet işlem
-
14:51PRZMA
Yüzde 4.56 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 299 adet işlem
-
14:50XU100
Endeks 123, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 8, 110.00 milyon TL de
-
14:50YKBNK
Yüzde 4.33 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 344, 003 adet işlem
-
14:46BOSSA
Yüzde 8.27 oranında artışla 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 239, 886 adet işlem