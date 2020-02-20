***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 10:48
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820250
BIST
11:42118.633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -562,94
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
118.428
11:426,0933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
11:426,5807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
11:42315,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,11
|Açılış
|: 315,44
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|21,36
|58.448.770
|% 10,79
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|HATEK
|9,28
|7.637.737
|% 8,41
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|YBTAS
|4.748,00
|322.864
|% 5,53
|
|VERTU
|5,40
|22.234.040
|% -18,18
|
|HUBVC
|28,64
|26.998.783
|% -12,36
|
|TSPOR
|6,85
|293.605.436
|% -11,95
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|UTPYA
|5,56
|2.074.842
|% -10,03
|
|ASELS
|29,38
|563.430.717
|% -1,34
|
|BJKAS
|3,36
|531.412.824
|% -4,55
|
|GSRAY
|3,66
|470.874.155
|% -6,15
|
|FENER
|18,44
|431.927.337
|% -5,14
|
|THYAO
|14,78
|361.258.517
|% -0,81
|
|BJKAS
|3,36
|531.412.824
|% -4,55
|
|CEMAS
|1,32
|160.574.550
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,66
|470.874.155
|% -6,15
|
|ODAS
|2,16
|138.243.791
|% -3,14
|
|IHLGM
|1,26
|77.969.034
|% -3,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8304
|7,8697
|% -0,11
|
|Frank
|6,1718
|6,2090
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6199
|1,6281
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-3,69
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,28
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,02
|59,02
|-0,10
|
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