***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 15:54
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820836
BIST
17:43116.998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.355,90
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:436,1140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:436,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0448
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6333
En Düşük
6,5655
17:43323,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 5,66
|Açılış
|: 323,38
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|109.988.254
|% 19,97
|
|ESCOM
|3,12
|9.307.167
|% 14,71
|
|RHEAG
|1,98
|5.258.965
|% 13,79
|
|SAYAS
|3,65
|7.066.394
|% 13,35
|
|RYGYO
|9,38
|95.262.242
|% 13,29
|
|MIPAZ
|3,05
|163.630.704
|% -14,33
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,53
|14.261.694
|% -7,98
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,85
|94.161.738
|% -6,10
|
|THYAO
|14,46
|1.736.433.719
|% 0,63
|
|ASELS
|29,04
|1.257.312.525
|% 2,40
|
|KOZAA
|12,42
|736.034.085
|% 10,50
|
|IPEKE
|9,79
|688.886.714
|% 6,30
|
|KRDMD
|2,80
|531.211.373
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,55
|366.035.648
|% 1,31
|
|ODAS
|2,12
|422.904.763
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,80
|531.211.373
|% 3,32
|
|ALBRK
|1,53
|232.226.817
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,24
|179.342.005
|% 5,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8959
|7,9355
|% 0,77
|
|Frank
|6,2142
|6,2516
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6270
|1,6351
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|25,80
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,39
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,60
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|57,89
|57,89
|-1,42
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