***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:16
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822595
BIST
10:41103.455
En Yüksek
|Değişim
|: -6,31%
|| -6.963,21
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.033
En Düşük
99.332
10:416,2443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0439
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
10:416,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0462
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
10:41325,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,36
|Açılış
|: 325,86
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,68
|4.817.521
|% 15,33
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|OYLUM
|2,90
|350.854
|% 2,11
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 1,27
|
|ADESE
|1,12
|6
|% -23,29
|
|KONYA
|204,20
|1.426.229
|% -18,97
|
|IZMDC
|8,61
|95.365
|% -15,59
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|THYAO
|11,19
|204.566.107
|% -7,90
|
|ASELS
|26,20
|157.793.394
|% -6,36
|
|KRDMD
|2,57
|55.548.200
|% -5,86
|
|PETKM
|3,57
|54.455.630
|% -4,55
|
|GARAN
|9,33
|53.365.695
|% -8,44
|
|IHLGM
|1,22
|40.448.098
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,33
|46.346.162
|% -9,52
|
|IHLAS
|0,70
|15.691.343
|% -10,26
|
|KRDMD
|2,57
|55.548.200
|% -5,86
|
|YKBNK
|2,29
|47.251.254
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9937
|8,0338
|% 0,29
|
|Frank
|6,4207
|6,4594
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6563
|1,6646
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.626
|-11,10
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,30
|50,30
|-1,43
|