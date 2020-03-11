***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:30
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826971
BIST
15:1099.868
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.194,30
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.350
15:106,1767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
15:107,0105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0629
|Açılış
|: 6,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0105
En Düşük
6,9390
15:10331,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 4,49
|Açılış
|: 331,08
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,37
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|40.054.224
|% 19,79
|
|ECILC
|3,96
|198.512.805
|% 18,92
|
|DEVA
|9,71
|133.827.835
|% 17,13
|
|SELEC
|7,11
|87.922.286
|% 15,61
|
|ECZYT
|10,56
|87.584.853
|% 14,91
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|4,00
|257.806.066
|% -16,14
|
|OYAYO
|4,78
|656.122
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.594.983
|% -14,74
|
|ESCOM
|2,06
|10.618.125
|% -14,52
|
|ASELS
|25,38
|793.483.578
|% -2,01
|
|THYAO
|9,59
|564.678.128
|% -3,81
|
|GARAN
|9,43
|353.316.586
|% 0,86
|
|TSPOR
|4,00
|257.806.066
|% -16,14
|
|GSRAY
|2,25
|214.808.587
|% -12,45
|
|IHLGM
|1,09
|141.879.061
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,89
|113.071.562
|% -11,00
|
|ODAS
|1,56
|182.467.464
|% -9,30
|
|ADESE
|1,26
|127.917.204
|% 0,80
|
|GSRAY
|2,25
|214.808.587
|% -12,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9605
|8,0004
|% 0,42
|
|Frank
|6,5835
|6,6231
|% 0,92
|
|Riyal
|1,6401
|1,6483
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|20,96
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,40
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.184
|2.238
|28,54
|
|Yarım
|1.055
|1.083
|13,81
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,25
|36,25
|-0,97
|