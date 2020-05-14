***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 14:37
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844964
BIST
14:2999.098
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -1.061,41
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
99.029
14:296,9660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
14:297,5230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0157
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5090
14:29384,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,12
|Açılış
|: 384,12
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|10,34
|3.686.672
|% 10,00
|
|TLMAN
|11,88
|21.960.380
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|371.070
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|127.286.110
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|125.647.268
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|55.694.974
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.795.190
|% -9,97
|
|ASELS
|28,94
|1.103.725.929
|% 0,98
|
|ECILC
|5,79
|674.874.830
|% -2,85
|
|GARAN
|7,78
|416.574.272
|% -1,52
|
|SASA
|9,19
|336.893.595
|% 0,99
|
|KRDMD
|2,43
|249.852.413
|% -0,41
|
|IEYHO
|0,63
|79.176.069
|% 5,00
|
|ECILC
|5,79
|674.874.830
|% -2,85
|
|KRDMD
|2,43
|249.852.413
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,06
|101.861.986
|% -1,85
|
|YGYO
|0,63
|44.547.392
|% 6,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4669
|8,5094
|% -0,51
|
|Frank
|7,1140
|7,1569
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8484
|1,8576
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-0,09
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.514
|-4,80
|
|Tam
|2.543
|2.579
|-4,90
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-2,40
|
|Çeyrek
|620
|631
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,52
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,20
|30,20
|1,01
|
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