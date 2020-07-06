***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2020 14:55
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854979
BIST
14:52117.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.784,79
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:526,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:527,7812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0533
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7812
En Düşük
7,7068
14:52392,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,64
|Açılış
|: 392,78
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,78
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|24.072.011
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.094.439
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.136.553
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,22
|728.712.735
|% 1,90
|
|ODAS
|2,77
|717.798.739
|% 5,73
|
|TKFEN
|17,50
|697.867.055
|% 4,04
|
|SISE
|5,99
|658.252.272
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|568.815.190
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|568.815.190
|% 8,93
|
|ODAS
|2,77
|717.798.739
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,22
|728.712.735
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,69
|335.772.256
|% 5,62
|
|EKGYO
|2,07
|385.508.298
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5638
|8,6068
|% 0,31
|
|Frank
|7,2672
|7,3110
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|4,42
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.640
|-4,00
|
|Tam
|2.617
|2.628
|7,60
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|3,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,06
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,33
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:04SOKM
Yüzde 5.19 oranında artışla 14.39 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 350, 406 adet işlem
-
15:03MGROS
Yüzde 6.42 oranında artışla 42.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 968, 132 adet işlem
-
15:02KENT
Yüzde 9.99 oranında artışla 689.10 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 911 adet işlem
-
15:01BAGFS
Yüzde 6.56 oranında artışla 18.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 649, 940 adet işlem
-
15:00XU100
Endeks 117, 613 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 12, 649.00 milyon TL de