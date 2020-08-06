***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:29
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865763
BIST
16:491.047
En Yüksek
|Değişim
|: -4,10%
|| -44,75
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:497,3124
En Yüksek
|Değişim
|: 3,80%
|| 0,2678
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3124
En Düşük
7,0287
16:498,6888
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 0,3121
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6888
En Düşük
8,3315
16:49482,38
En Yüksek
|Değişim
|: 4,46%
|| 20,60
|Açılış
|: 482,38
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
484,38
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|33.329.213
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.078.791
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.715.481
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.424.553
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.440.563
|% 9,95
|
|KARTN
|549,00
|12.183.768
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.199.485
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.868.574
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.581
|% -10,00
|
|EGCYH
|0,63
|181.708
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,92
|2.106.190.568
|% -8,13
|
|GARAN
|6,54
|1.260.852.893
|% -3,54
|
|SISE
|5,90
|1.011.016.624
|% -5,45
|
|AKBNK
|4,76
|1.003.542.929
|% -5,18
|
|ASELS
|15,70
|917.791.423
|% -6,77
|
|EKGYO
|1,92
|2.106.190.568
|% -8,13
|
|ODAS
|2,16
|561.841.345
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,06
|455.421.032
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,76
|1.003.542.929
|% -5,18
|
|TRKCM
|3,76
|756.887.948
|% -5,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5353
|9,5831
|% 3,50
|
|Frank
|7,9501
|7,9980
|% 2,91
|
|Riyal
|1,9301
|1,9398
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.066
|2.067
|28,12
|
|Altın Gr.
|482
|482
|19,91
|
|Cumhuriyet
|3.196
|3.317
|222,90
|
|Tam
|3.292
|3.433
|248,90
|
|Yarım
|1.598
|1.664
|109,30
|
|Çeyrek
|802
|837
|58,50
|
|Gümüş.Ons
|28,33
|28,36
|1,39
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,49
|
|B. Petrol
|45,66
|45,66
|0,47
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