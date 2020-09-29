***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 17:13
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877240
BIST
17:471.122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:477,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0521
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:479,2129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1088
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:47475,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,61
|Açılış
|: 475,87
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:45
|SEKUR
|13,09
|24.715.883
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.611.134
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|2.264.014
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|5.603.287
|% -32,37
|
|ARMDA
|60,30
|22.348.140
|% -10,00
|
|METUR
|8,57
|12.692.328
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.366.301
|% -9,96
|
|SISE
|7,41
|4.427.465.642
|% -4,63
|
|GARAN
|6,91
|1.665.106.611
|% -1,14
|
|ASELS
|17,81
|1.164.661.981
|% 2,00
|
|KRDMD
|3,28
|1.048.079.865
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,83
|643.130.495
|% -5,29
|
|SISE
|7,41
|4.427.465.642
|% -4,63
|
|KRDMD
|3,28
|1.048.079.865
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,71
|470.525.148
|% 3,64
|
|GARAN
|6,91
|1.665.106.611
|% -1,14
|
|ODAS
|2,72
|625.303.622
|% 0,00
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8487
|7,8535
|% 0,68
|
|Euro
|9,2061
|9,2170
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,0524
|10,1028
|% 0,66
|
|Frank
|8,4807
|8,5318
|% 0,85
|
|Riyal
|2,0839
|2,0944
|% 0,44
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|7,21
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,59
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,13
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|-0,64
|
Seans Raporu
17:45
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