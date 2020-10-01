***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:01
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877624
BIST
10:021.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.152
En Düşük
1.150
10:027,6729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0484
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:029,0126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0436
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:02467,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,88
|Açılış
|: 468,34
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:02
|KENT
|367,50
|670.688
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|966.920
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|1.836.918
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|KSTUR
|198,50
|50.221
|% -9,98
|
|SISE
|7,15
|130.732.738
|% -2,32
|
|GARAN
|7,15
|61.041.866
|% 0,70
|
|ASELS
|19,28
|33.151.564
|% -0,21
|
|MERKO
|13,19
|30.345.493
|% 9,92
|
|KRDMD
|3,40
|26.422.423
|% 0,29
|
|SISE
|7,15
|130.732.738
|% -2,32
|
|GARAN
|7,15
|61.041.866
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,74
|14.493.545
|% 0,58
|
|SKBNK
|1,60
|12.625.669
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,40
|26.422.423
|% 0,29
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6683
|7,6729
|% -0,63
|
|Euro
|9,0046
|9,0126
|% -0,48
|
|Sterlin
|9,8814
|9,9310
|% -0,45
|
|Frank
|8,3009
|8,3509
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0360
|2,0462
|% -0,56
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|12,27
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,80
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|0,10
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,00
|