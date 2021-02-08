***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2021 15:18
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908184
BIST
15:241.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
15:247,1081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0517
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:248,5531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0429
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:24416,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,41
|Açılış
|: 416,36
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:23
|JANTS
|552,30
|52.844.138
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|39.557.654
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.142.722.779
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.142.722.779
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,60
|1.630.011.626
|% 3,30
|
|ISFIN
|4,54
|1.148.228.448
|% 9,40
|
|ODAS
|4,26
|922.425.324
|% 3,15
|
|GARAN
|9,76
|908.758.186
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.142.722.779
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,54
|1.148.228.448
|% 9,40
|
|EKGYO
|2,49
|582.904.559
|% 1,63
|
|ODAS
|4,26
|922.425.324
|% 3,15
|
|ALBRK
|2,21
|362.011.870
|% 0,91
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1043
|7,1084
|% 0,74
|
|Euro
|8,5440
|8,5516
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,7094
|9,7581
|% 0,46
|
|Frank
|7,8643
|7,9117
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8913
|1,9008
|% 0,84
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|8,19
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,41
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|57,00
|
|Tam
|2.751
|2.821
|57,86
|
|Yarım
|1.330
|1.364
|27,98
|
|Çeyrek
|667
|682
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,12
|
|B. Petrol
|60,02
|60,02
|0,46
|