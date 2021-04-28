***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 14:38
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931673
BIST
15:541.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,13
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
15:548,1984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0066
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
15:549,9002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0329
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
15:54464,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,64
|Açılış
|: 464,43
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler15:54
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|2.906.883
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.758.860
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.715.218
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.668.034
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.030.444
|% -9,78
|
|ERSU
|4,28
|3.323.453
|% -7,96
|
|PENGD
|3,61
|48.457.370
|% -7,91
|
|EREGL
|19,39
|640.812.118
|% -0,31
|
|KRDMD
|7,22
|553.795.480
|% 1,55
|
|GARAN
|7,14
|548.183.745
|% 0,28
|
|PETKM
|6,47
|505.795.475
|% -0,77
|
|THYAO
|11,96
|454.276.909
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,09
|262.828.404
|% 0,48
|
|GWIND
|4,90
|408.069.474
|% -6,67
|
|PETKM
|6,47
|505.795.475
|% -0,77
|
|KRDMD
|7,22
|553.795.480
|% 1,55
|
|GARAN
|7,14
|548.183.745
|% 0,28
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1928
|8,1984
|% -0,08
|
|Euro
|9,8939
|9,9002
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,2913
|11,3479
|% -0,83
|
|Frank
|8,8908
|8,9444
|% -0,67
|
|Riyal
|2,1710
|2,1819
|% -0,55
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-9,81
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-4,95
|
|Cumhuriyet
|3.059
|3.105
|-47,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-48,39
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-23,41
|
|Çeyrek
|738
|755
|-11,70
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,97
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|0,51
|