***OLMIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2021 09:50
***OLMIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OLMIP
Açıklamalar Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Mondi Corrugated B.V. adına vekaleteten Av. Arif Caner Elmas tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896942
BIST
12:421.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,02
|Açılış
|: 1.492
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|Önceki Kapanış
|: 1.495
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1.504
En Düşük
1.486
12:427,3904
En Yüksek
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|: -0,43%
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|Açılış
|: 7,4050
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|Önceki Kapanış
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7,4298
En Düşük
7,3804
12:429,0775
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|Açılış
|: 462,34
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|Önceki Kapanış
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464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler12:42
|DOBUR
|23,32
|2.557.361
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|380.612
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.711.947
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.711.947
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.711.947
|% 9,96
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|OLMIP
|10,80
|951.998
|% -10,00
|
|KENT
|305,60
|622.507
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,81
|1.636.999
|% -9,94
|
|SERVE
|14,25
|43.306
|% -9,24
|
|NIBAS
|52,05
|14.357.337
|% -9,00
|
|GUBRF
|72,55
|1.644.444.053
|% -6,33
|
|KOZAL
|109,80
|922.896.489
|% 3,29
|
|KARSN
|3,74
|720.145.976
|% 4,76
|
|KRDMD
|5,98
|699.663.408
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,33
|646.667.708
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,33
|646.667.708
|% -0,85
|
|KARSN
|3,74
|720.145.976
|% 4,76
|
|KRDMD
|5,98
|699.663.408
|% 1,70
|
|YKBNK
|3,09
|355.208.375
|% 0,65
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|GSDHO
|2,60
|272.662.240
|% 3,59
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3850
|7,3904
|% -0,43
|
|Euro
|9,0644
|9,0775
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,0120
|10,0622
|% -0,23
|
|Frank
|8,3708
|8,4212
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9644
|1,9743
|% -0,37
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,72
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,46
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|Cumhuriyet
|3.061
|3.107
|13,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|19,48
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,42
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,45
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,02
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|B. Petrol
|51,41
|51,41
|0,32
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