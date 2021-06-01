***OLMIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.06.2021 09:25
***OLMIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OLMIP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mondi Corrugated B.V adına vekaleten Arif Caner Elmas tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939242
BIST
10:401.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.426
En Düşük
1.423
10:408,4945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
10:4010,4028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0156
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4028
En Düşük
10,3676
10:40522,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,66
|Açılış
|: 522,17
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler10:38
|KONTR
|72,60
|9.546.086
|% 10,00
|
|BALAT
|6,58
|310.727
|% 9,85
|
|DERIM
|10,85
|4.666.569
|% 9,05
|
|VAKKO
|11,69
|10.058.727
|% 8,74
|
|INVEO
|131,20
|5.958.818
|% 8,43
|
|KUTPO
|33,04
|102.995.734
|% -8,53
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|ODAS
|2,19
|60.701.033
|% -5,19
|
|ISGSY
|9,46
|18.470.599
|% -5,02
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|GARAN
|8,06
|312.054.015
|% 0,88
|
|THYAO
|13,16
|166.454.113
|% -1,20
|
|KRDMD
|7,83
|126.306.442
|% -0,38
|
|KUTPO
|33,04
|102.995.734
|% -8,53
|
|TUPRS
|97,60
|90.234.816
|% 0,26
|
|GARAN
|8,06
|312.054.015
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,19
|82.181.448
|% 1,86
|
|ODAS
|2,19
|60.701.033
|% -5,19
|
|TSKB
|1,35
|31.984.471
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,94
|40.523.962
|% -0,51
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4914
|8,4945
|% 0,03
|
|Euro
|10,3964
|10,4028
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0385
|12,0989
|% 0,04
|
|Frank
|9,4089
|9,4655
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2550
|2,2663
|% -0,11
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|7,16
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,34
|28,37
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|0,06
|
|B. Petrol
|70,41
|70,41
|1,10
|
Seans Raporu
10:38
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