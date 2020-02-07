***OLMIP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
07.02.2020 09:31
***OLMIP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 05/02/2020 tarihinde başlayan %200,9683 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 19/02/2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817531
BIST
10:54122.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 235,63
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
122.335
10:545,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0022
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9905
En Düşük
5,9771
10:546,5676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0110
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5817
En Düşük
6,5664
10:54301,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,08
|Açılış
|: 301,68
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.195.087
|% 19,97
|
|ARENA
|12,90
|17.657.864
|% 17,17
|
|LINK
|34,18
|14.436.751
|% 15,79
|
|AYCES
|11,59
|4.435.376
|% 14,98
|
|GUBRF
|11,81
|78.251.040
|% 9,86
|
|DOKTA
|57,25
|12.722.836
|% -10,62
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|ULUSE
|33,86
|254.130
|% -3,86
|
|KRDMD
|2,95
|191.840.044
|% 0,34
|
|THYAO
|14,72
|176.326.432
|% -0,14
|
|SISE
|5,64
|125.928.056
|% 0,89
|
|ADESE
|2,30
|83.970.600
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,05
|79.942.849
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,95
|191.840.044
|% 0,34
|
|IHLGM
|1,20
|53.150.309
|% 1,69
|
|ADESE
|2,30
|83.970.600
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,71
|45.888.684
|% -2,84
|
|TSKB
|1,40
|36.766.616
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7260
|7,7647
|% 0,12
|
|Frank
|6,1156
|6,1525
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5913
|1,5993
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|0,60
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,00
|
|B. Petrol
|54,92
|54,92
|-0,01
|
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11:01
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