***OLMIP*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OLMIP*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.mondiolmuksan.com.trElektronik Posta AdresiE-postaOLMKyatirimci.iliskileri@mondigroup.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoReyhan Altınay Bütçe Ve Kontrol Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 01.10.2008 2123711020 reyhan.altinay@mondigroup.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 205678Ferhat Oğuzhan Bütçe ve Finansal Raporlama Uzmanı, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Uzmanı 27.02.2017 2123711032 ferhat.oguzhan@mondigroup.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)MONDI CORRUGATED B.V 223.343.591,81 TRY 90,38HALKA AÇIK KISIM 23.758.908,19 TRY 9,62Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHERWIG STUERZENBECHER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Endüstriyel Torbalar Grup Finans Direktörü, Oluklu Ambalaj Grup Finans Direktörü, Orta Doğu/Kuzey Afrika Endüstriyel Torbalar Genel Müdür, Mondi Kuzey Amerika Finans Kıdemli Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırYILMAZ SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi 31.05.2021 İcrada Görevli Gebze Fabrika Genel Müdürü, Bursa ve Çorlu Fabrikaları Genel Müdürü, Anadolu Bölgesi & Ulusal Satış Genel Müdürü,Şirket Genel Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOJARS SKANGALS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırZİYA ENGİN TUNÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,LALE ERGİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.09.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942736BIST