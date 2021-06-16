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***OLMIP*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.06.2021 20:42



***OLMIP*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.mondiolmuksan.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
OLMKyatirimci.iliskileri@mondigroup.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Reyhan Altınay Bütçe Ve Kontrol Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 01.10.2008 2123711020 reyhan.altinay@mondigroup.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 205678
Ferhat Oğuzhan Bütçe ve Finansal Raporlama Uzmanı, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Uzmanı 27.02.2017 2123711032 ferhat.oguzhan@mondigroup.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MONDI CORRUGATED B.V 223.343.591,81 TRY 90,38
HALKA AÇIK KISIM 23.758.908,19 TRY 9,62

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HERWIG STUERZENBECHER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Endüstriyel Torbalar Grup Finans Direktörü, Oluklu Ambalaj Grup Finans Direktörü, Orta Doğu/Kuzey Afrika Endüstriyel Torbalar Genel Müdür, Mondi Kuzey Amerika Finans Kıdemli Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
YILMAZ SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi 31.05.2021 İcrada Görevli Gebze Fabrika Genel Müdürü, Bursa ve Çorlu Fabrikaları Genel Müdürü, Anadolu Bölgesi & Ulusal Satış Genel Müdürü,Şirket Genel Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OJARS SKANGALS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ZİYA ENGİN TUNÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,
LALE ERGİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.09.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942736


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Tam 3.277 3.363 -85,42  
Yarım 1.584 1.627 -41,32  
Çeyrek 794 813 -20,65  
Gümüş.Ons 25,98 26,00 -1,00  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 -0,21  
B. Petrol 72,83 72,83 -1,56  
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