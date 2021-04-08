***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.04.2021 13:57
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2021
Tescil Tarihi
06.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2021 - 10303
Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizin 2021 hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) ile sözleşme imzalanmasına oy çokluğu ile karar verilmiş ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924963
BIST
13:451.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
13:458,1631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0169
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
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8,1790
En Düşük
8,1369
13:459,7022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0116
|Açılış
|: 9,6700
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|Önceki Kapanış
|: 9,7200
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9,7362
En Düşük
9,6545
13:45458,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,06
|Açılış
|: 458,37
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|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler13:43
|SAMAT
|6,82
|37.767.695
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|179.668
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.565.396
|% 9,95
|
|VAKFN
|26,02
|3.691.913
|% 9,88
|
|UMPAS
|1,96
|153.413
|% 9,50
|
|IDEAS
|75,60
|1.756.868
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|30.914.061
|% -9,97
|
|PEKGY
|1,96
|52.333.143
|% -5,77
|
|HURGZ
|1,85
|20.761.571
|% -5,13
|
|DOHOL
|3,35
|485.579.290
|% 3,08
|
|SISE
|7,49
|444.886.108
|% 1,35
|
|FENER
|37,94
|368.637.860
|% -2,47
|
|PETKM
|6,04
|366.010.784
|% 0,67
|
|GARAN
|6,83
|345.723.775
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,35
|485.579.290
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,95
|143.661.517
|% -1,02
|
|TSKB
|1,41
|85.988.858
|% 0,00
|
|PETKM
|6,04
|366.010.784
|% 0,67
|
|SISE
|7,49
|444.886.108
|% 1,35
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1597
|8,1627
|% 0,20
|
|Euro
|9,6946
|9,7058
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1882
|11,2443
|% 0,23
|
|Frank
|8,7552
|8,8079
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1703
|2,1812
|% 0,19
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|9,43
|
|Altın Gr.
|457
|458
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.077
|3,00
|
|Tam
|3.015
|3.092
|0,42
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|0,20
|
|Çeyrek
|731
|748
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,05
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|-0,36
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