***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.03.2021 18:53
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.03.2021 tarih ve 4 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Şirket'in Adı" başlıklı 2. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına ve idari onayların verilmesini takiben bu değişikliğin Şirket'in olağan genel kurul toplantısını müteakip yapılacak ilk olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919457
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.549
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|Önceki Kapanış
|: 1.551
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1.554
En Düşük
1.511
18:057,2265
En Yüksek
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|: -1,31%
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|Açılış
|: 7,2700
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|Önceki Kapanış
|: 7,3800
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7,3636
En Düşük
7,2098
18:058,6118
En Yüksek
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|: -1,45%
|| -0,1266
|Açılış
|: 8,6400
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|Önceki Kapanış
|: 8,8000
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8,7866
En Düşük
8,5841
18:05404,44
En Yüksek
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|: -1,05%
|| -4,31
|Açılış
|: 404,47
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
402,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.888.564
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|FROTO
|228,40
|2.558.117.763
|% 7,74
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|1.531.787.835
|% -1,08
|
|GARAN
|8,86
|1.235.533.828
|% -1,99
|
|VESTL
|31,64
|1.160.606.949
|% 8,50
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SKBNK
|1,30
|349.067.155
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|315.696.370
|% -4,12
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2202
|7,2265
|% -1,31
|
|Euro
|8,5997
|8,6118
|% -1,45
|
|Sterlin
|9,9970
|10,0472
|% -1,67
|
|Frank
|7,7392
|7,7858
|% -1,56
|
|Riyal
|1,9210
|1,9307
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|2,85
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,04
|64,04
|0,76
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ERBOS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
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17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
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17:57XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
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17:57YYAPI
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem