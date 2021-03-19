***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18.03.2021 tarih ve 4 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Şirket'in Adı" başlıklı 2. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına ve idari onayların verilmesini takiben bu değişikliğin Şirket'in olağan genel kurul toplantısını müteakip yapılacak ilk olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919457BIST