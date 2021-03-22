***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.03.2021 14:53
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19 Mart 2021 tarihli KAP açıklamamıza ilişkin olarak yatırımcılardan gelen sorulara açıklık kazandırılması amacıyla açıklama yapılmaktadır.
Şirketimizin 5 Ocak 2021 tarihli KAP açıklamasında duyurulduğu üzere, Mondi Corrugated B.V. ile bir hisse alım satım sözleşmesi imzalanmıştır. Hisselerin devri Rekabet Kurulu izni ve pay alım ve satım sözleşmesinde öngörülen diğer ön şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Hisse devir işleminin 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmekte olup, işbu duyurumuz tarihi itibariyle hisse devri işlemi henüz gerçekleştirilmemiştir. Pay alım ve satım sözleşmesi uyarınca pay devir işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ön şartlarının tamamlanması hususunda çalışmalar devam etmekte olup, işlem kapanışı sürecinde herhangi bir gecikme yaşanmasının önüne geçmek amacıyla, sözleşmesel yükümlülüklerin arasında bulunan unvan değişikliği hususunda SPK ve Ticaret Bakanlığı başvurularının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu ana sözleşme değişikliği için gerekli SPK ve Bakanlık izinlerinin hisse devrinden önce alınması hedeflenmektedir.
Pay alım ve satım sözleşmesine ilişkin bütün yasal duyuru yükümlülükleri uyarınca yatırımcılarımız sürece ilişkin önemli gelişmeler hususunda mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919705
BIST
18:051.379
En Yüksek
|Değişim
|: -9,79%
|| -149,74
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.379
18:057,8056
En Yüksek
|Değişim
|: 8,21%
|| 0,5925
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
18:059,3952
En Yüksek
|Değişim
|: 9,37%
|| 0,8049
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
18:05437,23
En Yüksek
|Değişim
|: 8,00%
|| 32,40
|Açılış
|: 437,23
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|31,32
|106.955.714
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,28
|18.524.641
|% 9,95
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|DOCO
|614,50
|121.880.800
|% 0,41
|
|ISKUR
|500.000,00
|500.000
|% 0,00
|
|KOZAL
|109,80
|621.384.951
|% -10,00
|
|EGPRO
|32,40
|9.961.995
|% -10,00
|
|ISYAT
|3,15
|10.051.026
|% -10,00
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|IZMDC
|2,25
|25.205.011
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.141.748.628
|% -9,93
|
|FROTO
|205,60
|1.062.269.861
|% -9,98
|
|EREGL
|14,71
|1.022.666.550
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|416.523.329
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,76
|124.386.002
|% -9,52
|
|GARAN
|7,98
|1.141.748.628
|% -9,93
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8049
|7,8056
|% 8,21
|
|Euro
|9,3416
|9,3952
|% 9,37
|
|Sterlin
|10,8686
|10,9231
|% 8,98
|
|Frank
|8,4861
|8,5372
|% 9,76
|
|Riyal
|2,0919
|2,1024
|% 9,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,83
|
|Altın Gr.
|438
|439
|33,69
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,39
|
|B. Petrol
|64,63
|64,63
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -158, 1 kaybederek (% -9.94 ) 1, 433
-
17:58XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 8 altında . İşlem hacmi 16, 453.00 milyon TL de
-
17:53XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 83 altında . İşlem hacmi 16, 405.00 milyon TL de
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAL, BIMAS
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, DOHOL, YKBNK