***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19 Mart 2021 tarihli KAP açıklamamıza ilişkin olarak yatırımcılardan gelen sorulara açıklık kazandırılması amacıyla açıklama yapılmaktadır.Şirketimizin 5 Ocak 2021 tarihli KAP açıklamasında duyurulduğu üzere, Mondi Corrugated B.V. ile bir hisse alım satım sözleşmesi imzalanmıştır. Hisselerin devri Rekabet Kurulu izni ve pay alım ve satım sözleşmesinde öngörülen diğer ön şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Hisse devir işleminin 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmekte olup, işbu duyurumuz tarihi itibariyle hisse devri işlemi henüz gerçekleştirilmemiştir. Pay alım ve satım sözleşmesi uyarınca pay devir işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ön şartlarının tamamlanması hususunda çalışmalar devam etmekte olup, işlem kapanışı sürecinde herhangi bir gecikme yaşanmasının önüne geçmek amacıyla, sözleşmesel yükümlülüklerin arasında bulunan unvan değişikliği hususunda SPK ve Ticaret Bakanlığı başvurularının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu ana sözleşme değişikliği için gerekli SPK ve Bakanlık izinlerinin hisse devrinden önce alınması hedeflenmektedir.Pay alım ve satım sözleşmesine ilişkin bütün yasal duyuru yükümlülükleri uyarınca yatırımcılarımız sürece ilişkin önemli gelişmeler hususunda mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919705BIST