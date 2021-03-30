***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.03.2021 17:24
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz'in 18 Mart 2021 tarih ve 2021/4 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Şirket'in Adı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesine karar verildiği ve söz konusu tadil için izin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacağı duyurulmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulu'na Esas Sözleşmenin "Şirketin Adı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılan 19 Mart 2021 tarihli başvurumuz, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurul mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Mart 2021 tarihli yazısıyla uygun görülmüştür. Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, T.C Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben Şirket'in olağan genel kurul toplantısını müteakip yapılacak ilk olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir. Esas Sözleşme değişikliğine izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen ekli Esas Sözleşme değişiklik tasarısı ile T.C Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacaktır
Hisselerin devri Rekabet Kurulu izni ve pay alım ve satım sözleşmesinde öngörülen diğer ön şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Hisse devir işleminin 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmekte olup, işbu duyurumuz tarihi itibariyle hisse devri işlemi henüz gerçekleştirilmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921869
BIST
18:051.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
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1.401
En Düşük
1.371
18:058,3282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1287
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,4539
En Düşük
8,1884
18:059,7100
En Yüksek
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|: 1,20%
|| 0,1150
|Açılış
|: 9,7100
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|Önceki Kapanış
|: 9,5950
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9,8700
En Düşük
9,6600
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|Açılış
|: 450,44
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|Önceki Kapanış
|: 450,94
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460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|375,10
|115.038.713
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|14.185.383
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|73.601.662
|% 9,98
|
|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.891.023
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
|
|VAKKO
|12,57
|14.057.202
|% -9,96
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|FROTO
|197,70
|1.792.222.704
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,08
|1.042.717.736
|% 3,06
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,20
|576.266.190
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3203
|8,3282
|% 1,57
|
|Euro
|9,7000
|9,7100
|% 1,20
|
|Sterlin
|11,3680
|11,4251
|% 1,14
|
|Frank
|8,7766
|8,8295
|% 1,06
|
|Riyal
|2,2099
|2,2210
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-28,63
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,52
|64,52
|-0,40
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Seans Raporu
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Yüzde 6.77 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 160 adet işlem
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Yüzde 6.40 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 239 adet işlem
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17:56AVGYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 024 adet işlem
-
17:55EUYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 638 adet işlem