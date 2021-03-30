***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz'in 18 Mart 2021 tarih ve 2021/4 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Şirket'in Adı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesine karar verildiği ve söz konusu tadil için izin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacağı duyurulmuştu.Sermaye Piyasası Kurulu'na Esas Sözleşmenin "Şirketin Adı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılan 19 Mart 2021 tarihli başvurumuz, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurul mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Mart 2021 tarihli yazısıyla uygun görülmüştür. Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, T.C Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben Şirket'in olağan genel kurul toplantısını müteakip yapılacak ilk olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir. Esas Sözleşme değişikliğine izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen ekli Esas Sözleşme değişiklik tasarısı ile T.C Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacaktırHisselerin devri Rekabet Kurulu izni ve pay alım ve satım sözleşmesinde öngörülen diğer ön şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Hisse devir işleminin 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmekte olup, işbu duyurumuz tarihi itibariyle hisse devri işlemi henüz gerçekleştirilmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921869BIST