***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.04.2021 14:23
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamamızda 29 Mart 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun bulunan Esas Sözleşmenin "Şirketin Adı" başlıklı 2. Maddesinin tadil tasarısı için gerekli iznin alınması amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacağı açıklanmıştı. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Adı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesi için yapmış olduğumuz 5 Nisan 2021 tarihli başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmıştır. Ekli Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Şirket'in yapılacak ilk olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926665
BIST
14:221.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,82
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
14:228,1607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0061
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
14:229,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0240
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
14:22457,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 457,50
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler14:22
|QUAGR
|19,91
|596.723
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|784.127
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.603.692
|% 9,99
|
|UTPYA
|21,60
|5.004.372
|% 9,98
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|217.219.871
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|13.576.472
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,79
|914.061.240
|% -4,48
|
|EREGL
|16,34
|472.468.960
|% 0,18
|
|HALKB
|4,60
|437.277.990
|% 1,32
|
|GARAN
|6,63
|410.899.387
|% -0,15
|
|BJKAS
|12,29
|372.975.155
|% 9,93
|
|EKGYO
|1,84
|206.913.179
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,07
|232.368.451
|% -1,43
|
|HALKB
|4,60
|437.277.990
|% 1,32
|
|TSKB
|1,36
|107.011.024
|% 0,74
|
|SKBNK
|1,12
|76.518.552
|% -1,75
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1547
|8,1607
|% 0,07
|
|Euro
|9,7215
|9,7272
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,2000
|11,2561
|% 0,52
|
|Frank
|8,8016
|8,8546
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1695
|2,1804
|% 0,07
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-0,77
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-1,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|0,87
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|0,42
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,21
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,81
|63,81
|0,86
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:35ISKPL
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 639, 259 adet işlem
-
14:34DENGE
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 450 adet işlem
-
14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, GUBRF, KCHOL
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 56 kaybederek (% -0.55 ) 1, 195
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUREX, KENT, YAPRK, UTPYA, QUAGR, TKURU, BJKAS, MTRKS