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***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

12.04.2021 14:23



***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

30 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamamızda 29 Mart 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun bulunan Esas Sözleşmenin "Şirketin Adı" başlıklı 2. Maddesinin tadil tasarısı için gerekli iznin alınması amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacağı açıklanmıştı. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Adı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesi için yapmış olduğumuz 5 Nisan 2021 tarihli başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmıştır. Ekli Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Şirket'in yapılacak ilk olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926665


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