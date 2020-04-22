***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
22.04.2020 16:34
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yapılan değişiklik 17/04/2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 15/04/2020 17/04/2020 10061
6 29/03/2019 15/04/2019 9809
6 18/05/2018 24/05/2018 9585
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839840
BIST
17:5098.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 787,55
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
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98.962
En Düşük
97.897
17:506,9990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9998
En Düşük
6,9571
17:507,5790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6145
En Düşük
7,5575
17:50383,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 5,76
|Açılış
|: 383,94
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|Önceki Kapanış
|: 378,23
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385,23
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|60.908.477
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.280.455
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.252.788
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|154.844
|% 10,00
|
|EUYO
|1,62
|19.795.269
|% -7,43
|
|CEOEM
|3,29
|29.393.030
|% -6,00
|
|ATAGY
|3,84
|19.195.289
|% -5,19
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|BLCYT
|6,93
|1.022.670
|% -4,68
|
|GARAN
|8,10
|976.605.952
|% -0,98
|
|SASA
|8,82
|632.504.534
|% 6,14
|
|ECILC
|4,70
|574.277.918
|% 1,08
|
|SOKM
|10,63
|493.504.126
|% 9,93
|
|THYAO
|10,40
|410.914.467
|% -0,29
|
|DOHOL
|1,80
|302.856.451
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,60
|384.977.476
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,01
|267.874.320
|% 1,01
|
|KARSN
|1,58
|206.753.009
|% 4,64
|
|ECILC
|4,70
|574.277.918
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6001
|8,6433
|% 0,60
|
|Frank
|7,1800
|7,2232
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8541
|1,8634
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|22,18
|
|Altın Gr.
|384
|384
|5,94
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.523
|39,30
|
|Tam
|2.529
|2.589
|40,30
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|19,60
|
|Çeyrek
|618
|632
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,03
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,05
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|B. Petrol
|20,73
|20,73
|1,40
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