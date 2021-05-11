***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -5.014.400 14.624.344 135.942.339 -92.124.422 226.140.188 226.140.188Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-92.124.422 92.124.422 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -30.614.571 -30.614.571 -30.614.571Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler247.102.500 90.762.717 -5.014.400 14.624.344 43.817.917 -30.614.571 360.678.507 360.678.507Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler247.102.500 90.762.717 -8.305.600 0Diğer Düzeltmeler0 40.074.272 40.074.272 40.074.272Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler247.102.500 90.762.717 -8.305.600 14.624.344 30.861.077 40.074.272 415.119.310 415.119.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.909.882 31.246.388Dönem Karı (Zararı)40.074.272 -30.614.571Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.143.316 23.364.469Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-15 6.691.249 6.615.782Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.324.426 4.065.076Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.601.462 3.816.130Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 722.964 248.946Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.472.570 9.814.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 3.669.375 625.273Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13-14 -196.805 9.189.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.189.433 4.969.418Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -1.152.707 -360.527Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 3.342.140 5.329.945Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15 794.067 1.778.605Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -5.545.574Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.545.574Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -1.328.429 1.207.885Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 459.004Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 459.004İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-56.897.015 44.559.953Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-125.049.832 -31.668.376Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.650.904 38.849.265Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler85.291.012 39.650.380Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 11.632Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.524.479 -1.588.389İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.011.770 -694.559Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-801.770 -694.559Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-210.000 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.679.427 37.309.851Ödenen Faiz-3.033.167 -4.807.468Alınan Faiz1.152.707 360.527Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -2.349.995 -1.616.522Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.501.179 1.708.802Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.173.977Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.173.977Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-805.957 -5.461.992Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -738.769 -5.461.992Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-67.188 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-1.695.222 5.996.817Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-1.695.222 5.996.817FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.743.359 -4.540.677Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 165.152.890Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 165.152.890Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri12 0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12.999.816 -167.315.962Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 12.999.816 -167.315.962Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -2.256.457 -2.377.605YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.332.298 28.414.513NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.332.298 28.414.513DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.075.850 8.532.804DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.408.148 36.947.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.408.148 14.075.850Ticari Alacaklar600.557.303 478.108.933İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.351.560 253.398İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 598.205.743 477.855.535Diğer Alacaklar1.687.671 1.689.969İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.687.671 1.689.969Stoklar8 212.901.466 195.973.526Peşin Ödenmiş Giderler9 8.335.179 2.333.925Diğer Dönen Varlıklar5.149.915 10.347.101ARA TOPLAM845.039.682 702.529.304TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR845.039.682 702.529.304DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 22.453.269 22.453.269Maddi Duran Varlıklar11 205.656.560 209.471.484Kullanım Hakkı Varlıkları15 14.361.895 14.826.049Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.320.888 1.409.856Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.320.888 1.409.856Peşin Ödenmiş Giderler9 1.972.444 277.222Ertelenmiş Vergi Varlığı19 28.217.748 26.953.176TOPLAM DURAN VARLIKLAR273.982.804 275.391.056TOPLAM VARLIKLAR1.119.022.486 977.920.360KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 140.975.377 128.021.070Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.387.537 8.821.278İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.387.537 8.821.278Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 11.387.537 8.821.278Ticari Borçlar6 471.808.008 386.516.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 135.216.222 136.786.118İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar336.591.786 249.730.878Diğer Borçlar9.133.614 9.270.030İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 9.133.614 9.270.030Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.909.236 259.343Kısa Vadeli Karşılıklar29.337.734 29.744.539Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 15.222.858 15.791.569Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 14.114.876 13.952.970Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.002 0ARA TOPLAM664.562.508 562.633.256TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER664.562.508 562.633.256UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.279.330 10.436.251İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.279.330 10.436.251Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 8.279.330 10.436.251Uzun Vadeli Karşılıklar25.677.157 24.357.777Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 25.677.157 24.357.777Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 5.384.181 5.448.038TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.340.668 40.242.066TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER703.903.176 602.875.322ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar415.119.310 375.045.038Ödenmiş Sermaye16 247.102.500 247.102.500Sermaye Düzeltme Farkları90.762.717 90.762.717Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.305.600 -8.305.600Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.305.600 -8.305.600Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.305.600 -8.305.600Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 14.624.344 14.624.344Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30.861.077 43.817.917Net Dönem Karı veya Zararı40.074.272 -12.956.840TOPLAM ÖZKAYNAKLAR415.119.310 375.045.038TOPLAM KAYNAKLAR1.119.022.486 977.920.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 464.880.810 268.222.816Satışların Maliyeti17 -375.809.205 -229.863.775TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)89.071.605 38.359.041BRÜT KAR (ZARAR)89.071.605 38.359.041Genel Yönetim Giderleri-28.599.163 -29.713.544Pazarlama Giderleri-18.643.659 -15.646.347Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.015.280 -848.988Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.251.507 4.906.857Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-8.129.734 -21.035.283ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.935.276 -23.978.264Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 617.122Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -1.076.126FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.935.276 -24.437.268Finansman Gelirleri18 1.152.707 360.527Finansman Giderleri18 -3.342.140 -5.329.945SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.745.843 -29.406.686Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.328.429 -1.207.885Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 1.328.429 -1.207.885SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.074.272 -30.614.571DÖNEM KARI (ZARARI)40.074.272 -30.614.571Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları40.074.272 -30.614.571Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,16220000 -0,12390000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.074.272 -30.614.571Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları40.074.272 -30.614.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936240BIST