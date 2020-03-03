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***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.03.2020 00:19
GÜNCEL HABERLER



***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.02.2020
Genel Kurul Tarihi 24.03.2020
Genel Kurul Saati 08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Hilton İstanbul Maslak Büyükdere Caddesi, No:233 Maslak Sarıyer / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.
4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
5 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
6 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yeni Bağımsız Üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti.
8 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
9 - 2019 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi.
12 - Şirketin 2020 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması.
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DAVET İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarınca
Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek gerekli kararları almak üzere halka açık şirketimizin ortaklarının olağan olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 24-Mart-2020 Salı günü saat 08:30'da Hilton İstanbul Maslak Büyükdere Caddesi, No:233 Maslak, Sarıyer /İstanbul, adresinde toplantıya çağrılmalarına, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414'e göre toplanmasına, temsilci görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
karar verilmiştir.
24 Mart 2020 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.
4. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
5. 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
6. 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yeni Bağımsız Üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti.
8. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
9. 2019 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi.
11. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi.
12. Şirketin 2020 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması.
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823778


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