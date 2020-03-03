***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.02.2020Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Saati 08:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Hilton İstanbul Maslak Büyükdere Caddesi, No:233 Maslak Sarıyer / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.5 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.6 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yeni Bağımsız Üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti.8 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.9 - 2019 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması.10 - Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi.11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi.12 - Şirketin 2020 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması.13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 DAVET İLANI.pdf - İlan MetniEK: 2 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarıncaAşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek gerekli kararları almak üzere halka açık şirketimizin ortaklarının olağan olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 24-Mart-2020 Salı günü saat 08:30'da Hilton İstanbul Maslak Büyükdere Caddesi, No:233 Maslak, Sarıyer /İstanbul, adresinde toplantıya çağrılmalarına, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414'e göre toplanmasına, temsilci görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,karar verilmiştir.24 Mart 2020 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.4. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.5. 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.6. 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yeni Bağımsız Üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti.8. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.9. 2019 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması.10. Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi.11. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi.12. Şirketin 2020 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması.13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823778BIST