***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Hazır bulunanlar arasında bulunan Talat Başak 15. gündem maddesi olarak Dilek ve temennilerin eklenmesini talep etti.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 25.08.2020Genel Kurul Tarihi 17.09.2020Genel Kurul Saati 08:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.09.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.5 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.6 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.8 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.9 - 2019 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması.10 - Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi.11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi.12 - Şirketin 2020 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması.13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 DAVET İLANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 17.09.2020 tarihinde saat 08:30'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilen 2019 yılına ait Genel Kurul Toplantısı'nda özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Şirketin herhangi bir kar dağıtımı ve avans ödemesi yapmayacağına ve dönem zararının geçmiş yıllar zararına aktarılmasınakarar verildi.2.Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Metin ÜNLÜ yerine selefinin görev süresi sonuna kadar Sayın Lale ERGİN' in atanmasına karar verildi.3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 7.500,00 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine iseücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.4. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının 200.000TL olmasına oy birliğiyle karar verildi.5. 2020 yılı faaliyet ve hesapların denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." 'ninseçilmesine oy birliği ile karar verildi.6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerineizin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun - Kapalı.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 KAR PAYI DA_ITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 Toplantı Tutanağı - İmzalı.pdf - TutanakEk AçıklamalarYönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarıncaAşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek gerekli kararları almak üzere halka açık şirketimizin ortaklarının olağan olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 17 Eylül 2020 Perşembe günü Saat:08:30'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Şişli/İstanbul, adresinde toplantıya çağrılmalarına, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414'e göre toplanmasına, temsilci görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,karar verilmiştir.17 Eylül 2020 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.4. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.5. 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.6. 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yeni Bağımsız Üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti.8. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.9. 2019 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması.10. Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi.11. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi.12. Şirketin 2020 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması.13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
15. Dilek ve Temenniler.