***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 03.03.2021Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.4 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.5 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.6 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.7 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.8 - 2020 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması.9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.10 - Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi.11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi.12 - Şirketin 2021 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması.13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2021 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Olmuksan_2020_GAM_İlan_Metni.pdf - İlan MetniEK: 3 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 29.03.2021 tarihinde saat 10:00'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilen 2020 yılına ait Genel Kurul Toplantısı'nda özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Şirketin herhangi bir kar dağıtımı ve avans ödemesi yapmayacağına oy çokluğu ile karar verildi.2.Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine İşbu Genel Kurul Tarihinden itibaren 3 (Üç) Yıl Süre ile Görev Yapmak Üzere Eric Gerard Michel Chartrain, Marc Henri Anne Servais, Ariane Marie-Claire J.Goffin, David John Higgins, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Ziya Engin Tunçay, Lale Ergin oy çokluğu ile seçilmiştir.3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 7.500,00 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine oy çokluğu ile karar verildi.4. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının 200.000TL olmasına oy çokluğu ile karar verildi.5. 2021 yılı faaliyet ve hesapların denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarıncaAşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek gerekli kararları almak üzere halka açık şirketimizin ortaklarının olağan olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 29 Mart 2021 Pazartesi günü Saat:10:00'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Şişli/İstanbul, adresinde toplantıya çağrılmalarına, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414'e göre toplanmasına, temsilci görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,karar verilmiştir.29 Mart 2021 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.4. 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.5. 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.6. 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.7. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.8. 2020 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması.9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.10. Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi.11. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi.12. Şirketin 2021 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması.13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2021 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.