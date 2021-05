***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 27.04.2021Genel Kurul Tarihi 31.05.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliği seçimlerinin görüşülerek bu konuda karar alınması4 - Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin geçmiş dönem muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması5 - Şirket ticari unvanının değiştirilmesinin görüşülmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Adı" başlıklı 2. maddesinin tadilinin görüşülerek bu konuda karar alınması6 - Kararların tescil ve ilan edilmesi, dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olmuksan_Ertelenmiş_GK_Çağrı_Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 OGK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Olmuksan_Ertelenen_Olağanüstü_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 31.05.2021 tarihinde saat 15:00'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Şirketin Yönetim Kurulu'nun Yönetim Kurulu Üyeliklerine Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (Üç) yıl Süre ile görev yapmak üzere Herwig Stuerzenbecher, Ojars Skangals, Yılmaz Selçuk, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Ziya Engin Tunçay, Lale Ergin oy çokluğu ile seçilmiş ve Şirket Yönetim Kurulu'nun belirtilen dönem için 5 üyeden oluşmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.2. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyeleri'nin ibra edilmelerine oy çokluğu ile karar verilmiştir.3. Şirket'in ticari unvanının "Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş." olarak değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Adı" başlıklı 2. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Mart 2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-4203 sayılı izni ile Ticaret Bakanlığı'nın 6 Nisan 2021 tarih ve E-50035491-431.02.00063041589 sayılı izni uyarınca ekli tadil metnine göre tadil edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak_Kapalı-sıkıştırıldı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli_Kapalı-min.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Olmuksan Bakanl_k onayl_ Tadil_Metni-sıkıştırıldı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarıncaŞirketimiz yönetim kurulu, 30-Nisan-2021 Cuma günü saat 15:00'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde yapılması öngörülen ve 8 Nisan 2021 tarihli ve 10305 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde duyurulan olağanüstü kurul toplantısının, COVID-19 virüs salgını ve beraberinde getirilen tam kapanma ile birlikte öngörülen sokağa çıkma kısıtlamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde T.C İçişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgesine istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.Mevcut gidişat ışığında, ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince 31 Mayıs 2021 günü saat 15:00 'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına, şirketimiz ortaklarının olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılmalarına, genel kurulun aşağıda yazılı ertelenen toplantıyla aynı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına, temsilci görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.31 Mayıs 2021 Günü Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3.Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliği seçimlerinin görüşülerek bu konuda karar alınması 4.Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin geçmiş dönem muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması 5.Şirket ticari unvanının değiştirilmesinin görüşülmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Adı" başlıklı 2. maddesinin tadilinin görüşülerek bu konuda karar alınması 6.Kararların tescil ve ilan edilmesi, dilekler ve kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939087BIST