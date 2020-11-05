***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ana hissedarının (I.P. Container Holdings (Spain) S.L.) Türkiye'deki ambalaj işiyle ilgili alternatifleri değerlendirdiğine dair çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan haberler ve söylentiler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Ana hissedarımız I.P. Container Holdings (Spain) S.L. tarafından iletilen bilgiye göre, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde sahibi olduğu paylarının satışı için, potansiyel yatırımcılara satış veya Borsa İstanbul'un ilgili pay piyasasında satış dahil olmak üzere, stratejik opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla finansal danışmanlar yetkilendirilmiştir. Söz konusu hisse devir işlemine yönelik olarak potansiyel yatırımcılarla gizlilik esasına göre yürütülecek görüşmelerin mutabakat ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belli olmadığından ve süreç kapsamında şu ana kadar verilmiş herhangi bir teklif bulunmadığından bu durumun duyurulmasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği, yatırımcılar nezdinde yanlış ve yanıltıcı izlenimler yaratabileceği, piyasada spekülasyona yol açabileceği ve dolayısıyla yatırımcıların zarar görebileceği gerekçeleri ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 27 Ağustos 2020 tarihli kararıyla söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelemesine karar verilmişti. Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek gelişmelerin ortaya çıkması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde başkaca gerekli açıklamalar yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-15.1 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886326BIST