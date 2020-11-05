Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

05.11.2020 13:09
GÜNCEL HABERLER



***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ana hissedarının (I.P. Container Holdings (Spain) S.L.) Türkiye'deki ambalaj işiyle ilgili alternatifleri değerlendirdiğine dair çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan haberler ve söylentiler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Ana hissedarımız I.P. Container Holdings (Spain) S.L. tarafından iletilen bilgiye göre, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde sahibi olduğu paylarının satışı için, potansiyel yatırımcılara satış veya Borsa İstanbul'un ilgili pay piyasasında satış dahil olmak üzere, stratejik opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla finansal danışmanlar yetkilendirilmiştir.  Söz konusu hisse devir işlemine yönelik olarak potansiyel yatırımcılarla gizlilik esasına göre yürütülecek görüşmelerin mutabakat ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belli olmadığından ve süreç kapsamında şu ana kadar verilmiş herhangi bir teklif bulunmadığından bu durumun duyurulmasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği, yatırımcılar nezdinde yanlış ve yanıltıcı izlenimler yaratabileceği, piyasada spekülasyona yol açabileceği ve dolayısıyla yatırımcıların zarar görebileceği gerekçeleri ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 27 Ağustos 2020 tarihli kararıyla söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelemesine karar verilmişti.  Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek gelişmelerin ortaya çıkması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde başkaca gerekli açıklamalar yapılacaktır.  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-15.1 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886326


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:201.182
Değişim :  1,26% |  14,68
Açılış :  1.173  
Önceki Kapanış :  1.168  
En Yüksek
1.183 En Düşük
1.170
BIST En Aktif Hisseler15:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BLCYT 6,60 8.840.534 % 10,00  
CASA 41,80 192.060 % 10,00  
NATEN 36,98 69.360.645 % 9,99  
DITAS 30,60 2.456.934 % 9,99  
MEGAP 14,90 10.135.141 % 9,96  
daha fazla
15:18 Alış Satış %  
Dolar 8,4462 8,4513 % 0,35  
Euro 9,9970 10,0142 % 1,36  
Sterlin 11,0027 11,0578 % 0,92  
Frank 9,2728 9,3286 % 0,87  
Riyal 2,2453 2,2566 % 0,30  
daha fazla
15:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.921 15,96  
Altın Gr. 521 521 5,48  
Cumhuriyet 3.454 3.507 19,00  
Tam 3.436 3.522 14,82  
Yarım 1.661 1.704 7,17  
Çeyrek 833 852 3,58  
Gümüş.Ons 24,64 24,68 0,77  
Gümüş Gr. 6,68 6,69 0,21  
B. Petrol 40,86 40,86 -0,36  
Seans Raporu 15:18
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru