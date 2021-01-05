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***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

05.01.2021 09:40



***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Çoğunluk pay sahibimiz I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'den bize iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:
18 Aralık 2020 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, 2 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan satış sürecine ilişkin bağlayıcı pay alım ve satım sözleşmesinin müzakeresi süreci tamamlanmıştır.
Nominal değeri hisse başına 0,01 TL ve toplam ödenmiş sermayesi 247.102.500 TL olan Şirket sermayesinin %90.38'ine tekabül eden hisselerinin tamamının satışına ilişkin olarak 4 Ocak 2021 tarihinde Mondi Corrugated B.V. ile bir hisse alım satım sözleşmesi imzalanmıştır. Hisselerin devri Rekabet Kurulu izni ve pay alım ve satım sözleşmesinde öngörülen diğer ön şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Pay devir işleminin 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir.
Sözleşmede toplam satın alma bedeli, 90,38%'lik pay için 66,4 milyon Avro olarak belirlenmiştir. Bu satın alma bedeli, 1 TL nominal değerli lot başına 0,30 EUR'ya tekabül etmekte olup, (Sözleşme imza tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre 0,01 TL nominal değerli pay başına TL 0,0269 1 TL nominal değerli lot başına TL 2,69), bu bedel fiyat uyarlamasına tabi olabilecektir. Ödeme pay devir işleminin gerçekleşeceği tarihte Avro üzerinden yapılacak olup  pay alım işlemine ilişkin açıklamada yer alabilmesi amacıyla satın alma bedelinin Türk Lirası karşılığı, pay alım tarihinde yeniden hesaplanacaktır.
Sözleşmede belirtilen ön koşulların gerçekleşmesini müteakip hisse devir işlemi tamamlandıktan sonra Mondi Corrugated B.V. bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II 26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'ne göre zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu ortaya çıkacaktır.
Yukarıda belirtilen hisse devir işlemiyle ilgili yatırımcıların kararını etkileyecek yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896926


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Tam 3.029 3.106 39,48  
Yarım 1.464 1.502 19,09  
Çeyrek 734 751 9,55  
Gümüş.Ons 27,31 27,34 0,06  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,00  
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