***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi5.1.2021, 18.12.2020, 2.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2 Ekim 2020, 18 Aralık 2020 ve 5 Ocak 2021 tarihli açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") toplam ödenmiş sermayesinin %90,38'ine tekabül eden hissenin satışına ilişkin olarak 4 Ocak 2021 tarihinde I.P. Container Holdings (Spain) S.L., Mondi Corrugated B.V. ve Mondi AG arasında bir hisse alım satım sözleşmesi imzalanmıştı. Hisse alım satım sözleşmesinin imzalanmasının akabinde Mondi Corrugated B.V., Rekabet Kurulu'ndan gerekli iznin alınması için Rekabet Kurumu'na başvuru yapmıştı.Şirketimiz söz konusu pay devir işlemi bakımından gerekli iznin Rekabet Kurulu'nun 02.04.2021 tarihli ve 21-18/224-95 sayılı kararı uyarınca verildiği ve hisse alım satım sözleşmesi altındaki rekabet izni şartının yerine getirildiği konusunda I.P. Container Holdings (Spain) S.L. ve Mondi Corrugated B.V. tarafından bilgilendirilmiştir.Taraflar hisse devrinin kapanışı için kapanış öncesi ön şartların ve kapanış işlemlerinin tamamlanması hususunda çalışmaya devam etmektedir. Hisse devri kapanış işlemi gerçekleştiğinde yasal duyuru yükümlülüklerimiz uyarınca yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922984BIST