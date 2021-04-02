Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

02.04.2021 18:48



***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
5.1.2021, 18.12.2020, 2.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2 Ekim 2020, 18 Aralık 2020 ve 5 Ocak 2021 tarihli açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") toplam ödenmiş sermayesinin %90,38'ine tekabül eden hissenin satışına ilişkin olarak 4 Ocak 2021 tarihinde I.P. Container Holdings (Spain) S.L., Mondi Corrugated B.V. ve Mondi AG arasında bir hisse alım satım sözleşmesi imzalanmıştı. Hisse alım satım sözleşmesinin imzalanmasının akabinde Mondi Corrugated B.V., Rekabet Kurulu'ndan gerekli iznin alınması için Rekabet Kurumu'na başvuru yapmıştı.
Şirketimiz söz konusu pay devir işlemi bakımından gerekli iznin Rekabet Kurulu'nun 02.04.2021 tarihli ve 21-18/224-95 sayılı kararı uyarınca verildiği ve hisse alım satım sözleşmesi altındaki rekabet izni şartının yerine getirildiği konusunda I.P. Container Holdings (Spain) S.L. ve Mondi Corrugated B.V. tarafından bilgilendirilmiştir.
Taraflar hisse devrinin kapanışı için kapanış öncesi ön şartların ve kapanış işlemlerinin tamamlanması hususunda çalışmaya devam etmektedir. Hisse devri kapanış işlemi gerçekleştiğinde yasal duyuru yükümlülüklerimiz uyarınca yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922984


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.430
Değişim :  0,25% |  3,63
Açılış :  1.435  
Önceki Kapanış :  1.427  
En Yüksek
1.439 En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVGYO 3,96 21.942.555 % 10,00  
DERHL 8,69 22.191.285 % 10,00  
COSMO 12,32 416.078 % 10,00  
JANTS 827,00 276.938.235 % 9,99  
ALKA 20,36 29.494.559 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1497 8,1516 % 0,57  
Euro 9,5857 9,6014 % 0,11  
Sterlin 11,2436 11,3000 % 0,55  
Frank 8,6159 8,6678 % 0,49  
Riyal 2,1681 2,1790 % 0,60  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.733 3,08  
Altın Gr. 455 455 4,02  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -1,00  
Tam 2.970 3.047 2,71  
Yarım 1.436 1.474 1,32  
Çeyrek 720 737 0,66  
Gümüş.Ons 24,93 24,97 0,00  
Gümüş Gr. 6,54 6,54 0,03  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru