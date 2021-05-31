***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi5.1.2021, 18.12.2020, 2.10.2020, 2.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar5 Ocak 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, I.P. Container Holdings (Spain) S.L. ile Mondi Corrugated B.V. arasında Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") toplam ödenmiş sermayesinin %90,38'ine tekabül eden hissenin devrine ilişkin 4 Ocak 2021 tarihinde bir hisse alım satım sözleşmesi imzalanmıştı.Tarafımızca yapılan 2 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, 4 Ocak 2021 tarihli hisse alım satım sözleşmesinde öngörülen, hisse devrine ilişkin işleme Rekabet Kurulu tarafından izin verilmişti.Taraflar hisse devrinin kapanışı için kapanış öncesi ön şartlar ile kapanış işlemlerini de tamamlamış olup, Mondi Corrugated B.V., Şirket'in %90,38'ine tekabül eden toplam 22.334.359.180,5 adet payı I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'den 0.01 TL nominal değerli pay başına 0.003 Avro (1 TL nominal değere denk gelen pay adedi için 0.30 Avro) olmak üzere toplam 66.4 milyon Avro bedeli karşılığında (her bir pay başına pay devir tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna (1 Avro = 10.4147 TL) göre 0.0312441 TL'ye (1 TL nominal değere denk gelen pay adedi için 3.12441 TL) devralmıştır.İşlemi müteakip, Mondi Corrugated B.V. 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Şirketimizde yaklaşık %90,38 hisse oranı ile çoğunluk hissedarı haline gelmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II. 15.1 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939166BIST