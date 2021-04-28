***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
28.04.2021 13:23
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının İptal Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz yönetim kurulu, 30-Nisan-2021 Cuma günü saat 15:00'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde yapılması öngörülen ve 8 Nisan 2021 tarihli ve 10305 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde duyurulan olağanüstü kurul toplantısının, COVID-19 virüs salgını ve beraberinde getirilen tam kapanma ile birlikte öngörülen sokağa çıkma kısıtlamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde T.C İçişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgesine istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931649
BIST
14:201.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
14:208,1759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1621
14:209,8731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0600
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8640
14:20464,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,66
|Açılış
|: 464,42
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,83
BIST En Aktif Hisseler14:20
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|DARDL
|28,42
|27.353.716
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.749.673
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.675.927
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.603.195
|% -9,98
|
|FRIGO
|33,54
|9.594.116
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.015.976
|% -9,78
|
|PENGD
|3,61
|45.229.950
|% -7,91
|
|EREGL
|19,51
|540.160.183
|% 0,31
|
|KRDMD
|7,27
|477.969.698
|% 2,25
|
|GARAN
|7,16
|477.340.539
|% 0,56
|
|PETKM
|6,47
|466.904.027
|% -0,77
|
|THYAO
|11,92
|363.433.869
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,09
|234.155.148
|% 0,48
|
|PETKM
|6,47
|466.904.027
|% -0,77
|
|GARAN
|7,16
|477.340.539
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,27
|477.969.698
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,82
|107.941.535
|% 0,55
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1722
|8,1759
|% -0,35
|
|Euro
|9,8648
|9,8731
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,3058
|11,3625
|% -0,71
|
|Frank
|8,9010
|8,9546
|% -0,56
|
|Riyal
|2,1745
|2,1854
|% -0,39
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-9,16
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|-36,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-35,47
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-17,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|-8,58
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|0,41
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:32VANGD
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 947, 479 adet işlem
-
14:31ECZYT
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 39.78 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 014 adet işlem
-
14:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, GUBRF, KOZAA
-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.11 ) 1, 207
-
14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, DZGYO, LUKSK, INTEM, MERIT, UFUK, MMCAS, SEYKM, RYSAS, FLAP