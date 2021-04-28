***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının İptal EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimiz yönetim kurulu, 30-Nisan-2021 Cuma günü saat 15:00'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde yapılması öngörülen ve 8 Nisan 2021 tarihli ve 10305 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde duyurulan olağanüstü kurul toplantısının, COVID-19 virüs salgını ve beraberinde getirilen tam kapanma ile birlikte öngörülen sokağa çıkma kısıtlamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde T.C İçişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgesine istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931649BIST