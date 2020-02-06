***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2020 09:34
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait kurumsal web sitesmizin (www.olmuksan-ipaper.com) Yatırımcı Köşesi sayfasına erişimde 04.02.2020 tarihinden itibaren, sebebi teknik ekipler tarafından araştırılmakta olan bir sorun tespit edilmiştir. Yatırımcı köşesine erişimde yaşanılan sorunun çözülmesi için internet sitesi bakım çalışmaları devam etmektedir. Sorun giderildiğinde gecikmeksizin tekrar bilgi verilecektir. Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817299
BIST
18:05122.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
0
En Düşük
0
18:055,9857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0053
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9857
En Düşük
5,9757
18:056,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5888
En Düşük
6,5779
18:05299,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 299,55
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
299,75
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|2,20
|10.289.531
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,51
|46.311.790
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,52
|18.834.523
|% 0,00
|
|GARAN
|12,38
|515.452.669
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,02
|22.045.535
|% 0,00
|
|AGYO
|2,20
|10.289.531
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,51
|46.311.790
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,52
|18.834.523
|% 0,00
|
|GARAN
|12,38
|515.452.669
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,02
|22.045.535
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 0,00
|
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 0,00
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,51
|711.821.296
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 0,00
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,74
|510.667.756
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|216.704.674
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7463
|7,7852
|% 0,00
|
|Frank
|6,1184
|6,1552
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5901
|1,5981
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-0,84
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|56,34
|56,34
|1,06
|