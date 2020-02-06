***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait kurumsal web sitesmizin (www.olmuksan-ipaper.com) Yatırımcı Köşesi sayfasına erişimde 04.02.2020 tarihinden itibaren, sebebi teknik ekipler tarafından araştırılmakta olan bir sorun tespit edilmiştir. Yatırımcı köşesine erişimde yaşanılan sorunun çözülmesi için internet sitesi bakım çalışmaları devam etmektedir. Sorun giderildiğinde gecikmeksizin tekrar bilgi verilecektir. Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817299BIST