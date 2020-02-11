***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2020 09:04
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait kurumsal web sitesmizin (www.olmuksan-ipaper.com) Yatırımcı Köşesi sayfasına erişimde 04.02.2020 tarihinden itibaren yaşanan sorunlar gerekli aksiyonlar alınmak suretiyle 11.02.2020 tarihi itibariyle giderilmiştir. Şirketimizin kurumsal web sitesi-yatırımcı köşesi bu tarih itibariyle erişime açık hale gelmiştir. Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818336
BIST
11:14118.204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -137,33
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.861
11:146,0326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,0330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0358
En Düşük
6,0055
11:146,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,5882
En Düşük
6,5549
11:14303,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,32
|Açılış
|: 303,97
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,96
|146.398.163
|% 19,78
|
|SAYAS
|3,59
|5.719.223
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,92
|20.582.215
|% 13,28
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|YKBNK
|3,00
|229.959.905
|% -4,15
|
|THYAO
|14,10
|420.455.097
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,00
|229.959.905
|% -4,15
|
|TSPOR
|3,69
|224.552.589
|% 4,53
|
|ASELS
|24,20
|170.885.614
|% 0,33
|
|SISE
|5,46
|164.121.083
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,00
|229.959.905
|% -4,15
|
|IHLGM
|1,26
|94.269.634
|% 1,61
|
|ODAS
|2,12
|141.131.555
|% -0,47
|
|TSPOR
|3,69
|224.552.589
|% 4,53
|
|EKGYO
|1,63
|76.085.832
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7580
|7,7969
|% 0,20
|
|Frank
|6,1410
|6,1780
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6035
|1,6116
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-7,67
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|0,53
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:24TRCAS
Yüzde 4.93 oranında artışla 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 170, 415 adet işlem
-
11:23XU100
Endeks 118, 262 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 3, 289.00 milyon TL de
-
11:22GLRYH
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 759, 872 adet işlem
-
11:21ADESE
Yüzde -24.88 oranında düşüşle 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 783, 871 adet işlem
-
11:20CRDFA
Yüzde 6.44 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 375 adet işlem