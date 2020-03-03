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***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.03.2020 00:43
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***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri ve Mevzuatı gereğince 24 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.olmuksan-ipaper.com adresindeki ''Yatırımcı Köşesi" sayfasında yer alan ''Genel Kurul /  Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı'' bölümünde 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823784


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Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş.Ons 16,80 16,84 0,15  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 0,03  
B. Petrol 53,09 53,09 0,32  
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