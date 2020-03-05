***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2020 09:04
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait kurumsal web sitesmizin (www.olmuksan-ipaper.com) Yatırımcı Köşesi sayfasına erişimde 04.03.2020 tarihinden itibaren, sebebi teknik ekipler tarafından araştırılmakta olan bir sorun tespit edilmiştir. Yatırımcı köşesine erişimde yaşanılan sorunun çözülmesi için internet sitesi bakım çalışmaları devam etmektedir. Sorun giderildiğinde gecikmeksizin tekrar bilgi verilecektir. Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824460
BIST
14:36112.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 1.942,54
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
14:366,0847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
14:366,8065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
14:36321,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,71
|Açılış
|: 321,90
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.094.356
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.947.838
|% 14,93
|
|AGHOL
|18,36
|57.634.252
|% 11,21
|
|DGATE
|9,14
|77.122.103
|% 10,12
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,79
|50.887
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,07
|49.055.220
|% -7,81
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|20.289.936
|% -5,80
|
|ASELS
|30,46
|496.085.024
|% 2,28
|
|THYAO
|11,92
|453.443.723
|% 1,45
|
|GARAN
|10,56
|250.024.632
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,59
|203.241.570
|% 1,17
|
|ODAS
|2,17
|197.551.996
|% 3,33
|
|ODAS
|2,17
|197.551.996
|% 3,33
|
|KARSN
|1,94
|165.587.456
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,59
|203.241.570
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,35
|57.736.268
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,77
|109.140.284
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8186
|7,8578
|% 0,28
|
|Frank
|6,3536
|6,3919
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6148
|1,6229
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|9,57
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|2,80
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|1,36
|
|Çeyrek
|515
|527
|0,68
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,25
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|0,35
|
Seans Raporu
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14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1900, 95 artarak (% 1.82 ) 106, 534
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14:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMKEL, YUNSA, ATLAS, EMNIS, KRSTL
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14:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, IDEAS
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AGHOL, ISATR, HALKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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ISBIR, EPLAS, IZFAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında