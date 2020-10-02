***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2020 16:31
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.09.2020 ve 23.09.2020 tarihlerinde yayınladığımız "Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim" duyurularımız da ekte yer alan Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanaklarında Kişisel bilgilere yer verildiğinden, ilgili dökümanların kişisel veriler içeren kısımları kapatılarak tekrar yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878038
BIST
17:491.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
17:497,7696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0236
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
17:499,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
17:49476,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,50
|Açılış
|: 476,01
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:49
|DYOBY
|9,02
|142.174.023
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.572.145
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.510.841
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.936.824
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.635.449
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|816.602
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.675.238
|% -9,98
|
|THYAO
|10,64
|2.428.306.698
|% 0,95
|
|SISE
|7,03
|2.419.415.255
|% 1,74
|
|GARAN
|7,15
|1.546.136.486
|% 0,42
|
|ASELS
|18,45
|1.245.622.676
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,44
|852.527.514
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,63
|564.123.466
|% 3,82
|
|SISE
|7,03
|2.419.415.255
|% 1,74
|
|KRDMD
|3,44
|852.527.514
|% 0,88
|
|THYAO
|10,64
|2.428.306.698
|% 0,95
|
|GARAN
|7,15
|1.546.136.486
|% 0,42
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7652
|7,7696
|% 0,30
|
|Euro
|9,0977
|9,1082
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,0139
|10,0641
|% 0,68
|
|Frank
|8,4014
|8,4520
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0643
|2,0746
|% 0,31
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|0,20
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|0,07
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-1,38
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:57CMBTN
Yüzde 9.96 oranında artışla 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 961 adet işlem
-
17:54SONME
Yüzde 6.85 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 684 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, ASELS
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 1 artarak (% 0.20 ) 1, 049
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, KAPLM, BMELK, CMBTN, KERVN, SAYAS, PRKAB, VANGD, MERKO, NIBAS