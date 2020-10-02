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***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.10.2020 16:31
GÜNCEL HABERLER



***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

17.09.2020 ve 23.09.2020 tarihlerinde yayınladığımız "Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim" duyurularımız da ekte yer alan Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanaklarında Kişisel bilgilere yer verildiğinden, ilgili dökümanların kişisel veriler içeren kısımları kapatılarak tekrar yayınlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878038


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Tam 3.129 3.208 3,37  
Yarım 1.512 1.552 1,63  
Çeyrek 758 776 0,81  
Gümüş.Ons 24,05 24,08 0,26  
Gümüş Gr. 5,99 5,99 0,07  
B. Petrol 39,55 39,55 -1,38  
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