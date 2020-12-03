***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2020 09:49
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile Şirketimiz arasında 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 16/12/2020 tarihinde başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891105
BIST
09:551.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.328
En Düşük
1.328
09:557,8810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8837
En Düşük
7,8413
09:559,5642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0472
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,5650
En Düşük
9,4986
09:55463,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,98
|Açılış
|: 462,68
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
463,93
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler09:55
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|SAFKR
|20,28
|12.331.213
|% 9,98
|
|UMPAS
|0,78
|19.885
|% 9,86
|
|AYES
|13,50
|588.857
|% 8,35
|
|BASCM
|13,15
|19.396
|% 6,91
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|CRFSA
|104,10
|531.431
|% -6,97
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|EUYO
|5,35
|369.369
|% -6,63
|
|TSPOR
|4,61
|315.038.447
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,50
|20.937.505
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,18
|18.235.504
|% 0,46
|
|SELEC
|15,72
|13.655.870
|% 3,69
|
|SAFKR
|20,28
|12.331.213
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,61
|315.038.447
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,50
|20.937.505
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,18
|18.235.504
|% 0,46
|
|IHLAS
|1,20
|3.576.470
|% 1,69
|
|TSKB
|2,19
|5.564.260
|% -2,23
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8739
|7,8810
|% 0,25
|
|Euro
|9,5489
|9,5642
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,4910
|10,5436
|% 0,14
|
|Frank
|8,7536
|8,8064
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0878
|2,0983
|% -0,08
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|3,89
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|-0,19
|