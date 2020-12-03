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***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.12.2020 09:49



***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile Şirketimiz arasında 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 16/12/2020 tarihinde başlanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891105


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Riyal 2,0878 2,0983 % -0,08  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.832 1.832 3,89  
Altın Gr. 463 463 0,99  
Cumhuriyet 3.039 3.085 2,00  
Tam 3.026 3.105 5,65  
Yarım 1.463 1.502 2,74  
Çeyrek 734 751 1,36  
Gümüş.Ons 23,93 23,96 -0,07  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 -0,02  
B. Petrol 48,06 48,06 -0,19  
Seans Raporu 09:55
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